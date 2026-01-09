Miért ennyire lelkesek a nyíregyházi jegesmedvebocsok a világhírűvé vált videón?

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Sznyezana és két fia Fotó: Kohut Arpad/Kohut Arpad EV.

Mindez túlzás nélkül világhírű lett a nyíregyházi állatkert videója, ami az életük első hóesését látványosan élvező két jegesmedvebocsról, Ootekről és Jorekról posztoltak ki pár nappal ezelőtt. Amerikai, brit, japán és venezuelai kisgyerekek százezrei próbálják éppen kiejteni, hogy AH-rah-nyosh. Egy nem lehet vitás: náluk tényleg senki sem aranyosabb. De egy rakás egyéb kérdés így is felmerül azért.

Tényleg a hótól kergültek meg ennyire? És nem kamu, hogy annyira szeretik a hideget? És tényleg olyan kajákat kedvelnek igazán, mint az haute cuisine-sznobok? Erről kérdeztük Gajdos Lászlót, az állatkert igazgatóját - igen, a tiszás jelölt Gajdos Lászlót - akiből csakúgy áradtak az részletek.

444: Miért ennyire lelkesek a bocsok a videón? Tényleg a hó miatt vagy igazából mindig ilyenek, ha kint játszanak a kifutójukban?

Gajdos László: A lelkesedés fő oka az életkor. Egyéves korban a jegesmedvék viselkedése kifejezetten intenzív: futás, birkózás, tárgyakkal való játék volt eddig is a napi rutin. Bár már több mint 100 kilogrammosak fejenként, még bocsok. Aki követi a közösségimédia-felületeinken a Maci híradót, az láthatja, hogy ez a maci család sosem unatkozik. Nagyon szeretnek például a 4 méter mély vízben is ugrándozni, ahol a látogatók üvegablakon keresztül tudják megfigyelni őket, de a most lehullott hó, igazi új „játék” a számukra, hiszen ez az első havas élmény az életükben.

444: Mit csinálnak az idősebb nyíregyházi jegesmedvék hidegben?

Gajdos László: A Nyíregyházi Állatparkban jelenleg 5 egyed él a Jégvilág Interaktív Bemutatóban. A 2 ivarérett hím külön-külön él, hiszen alapvetően magányos életmódú állatokról van szó, míg az anyaállat a bocsokkal, egy kifutóban. Az ivarérett hímek más-más habitussal rendelkeznek, Európa legidősebb hím állata, a 26 éves Lloyd inkább csak fekszik és élvezi a havat, míg a nála fiatalabb 12 éves hím, Fiete a bocsokhoz hasonlóan hempergőzik a fehér csapadékban. Sznyezana (12) az anyaállat is nagyon örült a hóesésnek, a bocsokkal folyamatosan együtt játszik és ő a külső medencében is hatalmasokat csobban.

444: Tényleg igénylik a havat-jeget? Vagy igazából még jobban elvannak melegben és jóltápláltan, csak az ember látja beléjük a boldogságot ilyenkor?