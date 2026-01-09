Világszerte nem működik a Revolut több funkciója, így a kártyás fizetés, a pénzáthelyezés vagy a váltás sem. Többen a Twitteren arról számolnak be, hogy egy étteremben vagy a repülőtéren ragadtak a technikai probléma miatt, de nem járt jobban e sorok írója sem, aki a Lidl pénztáránál szembesült délután 2 előtt pár perccel a problémával. A Down Detector szerint még mindig jeleznek problémákat a felhasználók.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Az alkalmazásba belépve most ez az üzenet olvasható: