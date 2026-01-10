Elfogták egy több mint negyven éve megölt diáklány gyilkosát a DNS-mintáknak köszönhetően

Egy döglött aktákkal, azaz megoldatlanul lezárt régi ügyekkel foglalkozó nyomozó feltárt egy 1982-es gyilkosságot az Egyesült Államokban. A kaliforniai Palo Altóban az akkor 15 éves Karen Stittet egy buszmegálló felé menet gyilkolták meg.

Karen Stitt

A rendőrség közlése szerint Stitt meztelen holttestét egy fal tövébe rejtve találták meg, lábait és karjait saját ruháival kötözték meg. A lányt szexuálisan bántalmazták, majd halálra késelték: testén több mint ötven szúrásnyomot találtak. A lány személyes tárgyai körülötte hevertek mindenfelé szétszórva, a falon és a tetthely környékén minden csupa vér volt.

Stitt meggyilkolása 35 évig rejtve maradt, amíg Mark Hutchison nyomozó 2017-ben elő nem vette az aktát, hogy feltárja az ügyet, írja az ABC News. A nyomozás sikerrel járt, DNS-tesztek és genealógiai, azaz származástani módszereket felhasználva elfogták a hawaii Mauin élő Gary Ramirezt, aki a gyilkosság idején Kaliforniában tartózkodott (Hutchinson többek között Ramirez egyik lányának dél-kaliforniai szemeteskukájából titokban gyűjtött DNS-t vizsgáltatta meg, hogy megtalálja az egyezést).

A már 78 éves Ramirezt, aki tagadta a bűnösségét a tárgyalás során, első fokon 25 évre ítélték a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségével – ez volt a maximális büntetés, amit egy ennyi idős emberre kiszabhattak.

Az ABC News cikke szerint Hutchinson más döglött aktákat is sikerrel oldott meg, így például a 18 éves az Estella Menát, egy részmunkaidőben biztonsági őrként dolgozó középiskolás diákot 1979-ben halálra késelő férfit is megtalált. Őt azonban már nem lehetett elítélni, mert mire a gyilkos, Samuel Silva nyomára bukkant, az már halott volt: 2008-ban egy coloradói börtönben veszítette életét.