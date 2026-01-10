Máris megbírságoltak egy férfit, mert ráment a Balaton jegére

Helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök egy 23 éves férfira, aki a mólótól több száz méterre besétált a Balaton még nem kellő vastagságú, mozgó, emiatt életveszélyes jegére. A rendőrség szombaton hívta fel a figyelmet arra, hogy csak ránézésre tűnik biztonságosnak a Balaton jege, de Magyarországon jelenleg nincs olyan befagyott víz, amire rá lehet menni.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a rendőrség honlapján azt írta: a fonyódi vízirendőrökhöz érkezett bejelentés péntek délután egy férfiról, aki a móló területén a jégre ment, majd elindult a tó közepe felé. Az egyenruhások a partról azonnal visszafordulásra utasították a férfit, aki addigra már több száz métert megtett.

A jégfelület még mozgott, széles repedések, jól látható rianások tűzdelték, így a férfi után indulni még nagyobb veszélyt jelentett volna. A férfi végül a rendőrök iránymutatásával biztonságban a partra ért. Az egyenruhások a tiltásnak nyomatékot adva a helyszínen meg is bírságolták a fiatal férfit.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság szakemberei mindenkit óva intettek az „életveszélyes mutatványtól”. A gyakorlati tapasztalatok szerint az állóvizek jege csak akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri a 10 centimétert, és egyben „acélos”, jó minőségű is a szerkezete. Rálépni csak akkor szabad, ha nem olvad, nem mozog. Kikötők és veszteglőhelyek területén a jégre lépni mindenkor tilos és életveszélyes, mert ez a vízmélység esélyt sem ad, ha beszakad valaki alatt.

A Balaton jegén tartózkodni jelenleg még tilos, hiszen sehol sem alakult ki megfelelő vastagságú, és erősségű jégréteg, figyelmeztettek.