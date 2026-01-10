Öt milliárd forintért kelt el egy Superman képregény, amit korábban Nicolas Cage-től loptak el

Rekordáron, 15 millió dollárért (5 milliárd forintért) vásárolta meg egy gyűjtő a Supermant bemutató képregény egy ritka példányát, jelentett be pénteken az eladást szervező manhattani Metropolis Collectibles.

Az Action Comics Superman 1938-as első kiadásának most elkelt példányát 2000-ben a filmsztár Nicolas Cage otthonából lopták el, de 2011-ben előkerült egy kaliforniai raktárvásáron, a színész visszakapta, majd fél évvel később egy aukción 2,2 millió dollárért (729 millió forintért) megvált tőle.

A pénteki eladást szervező Metropolis Collectibles közlése szerint a képregényt áruba bocsátó tulajdonos és a vevő nem kívánta felfedni magát.

A csaknem 90 éves képregény, amely megjelenésekor 10 centbe került, elmeséli Superman születésének történetét egy haldokló bolygón, utazását a Földre és elhatározását, hogy "rendkívüli erejét az emberiség javára fordítja".

Vincent Zurzolo, a Metropolis Collectibles elnöke szerint körülbelül 100 példány létezik az Action Comics No. 1-ból. "Ez a képregények egy Szent Grálja. Superman és népszerűsége nélkül nem lenne Batman vagy más szuperhős képregénylegenda" - hangsúlyozta Zurzolo.

Tavaly novemberben a Superman-képregény 1939-ben megjelent egyik első példánya egy aukción 9,12 millió dollárért (3 milliárd forintért) kelt el. (MTI)