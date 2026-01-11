Meghalt Erich von Däniken

90 éves korában meghalt a földönkívüliekkel kapcsolatos elméleteiről ismert Erich Anton Paul von Däniken svájci író szombaton a Bern kantonban található Unterseen kórházában – jelentette be az író családja.

Erich von Däniken a baltimore-i AlienConon 2018. november 10-én. Fotó: Riccardo Savi/Getty Images via AFP

A sikerkönyvíró több tucat művét szentelte földönkívüliek állítólagos nyomainak a Földön. Ismertségét olyan – tudományosan el nem ismert – elméleteknek köszönhette, hogy időtlen időkkel ezelőtt a földönkívüliek, akiket az emberek isteneknek tartottak, látogatást tettek a Földön, megmutatták a technológiájukat, és megváltoztatták az emberi örökítőanyagot is. Azt is vallotta, hogy egyebek között az egyiptomi piramisok is földönkívüliek segítségével épülhettek. A Youtube-csatornáján a szakácsból lett író egész előadásokat szentelt az űrből érkezett látogatóknak.

Első könyve 1968-ban, az űrkutatás korszakának kezdeti éveiben jelent meg A jövő emlékei címmel. Könyveit több mint 30 nyelvre fordították le, világszerte mintegy 70 millió példányszámban jelentek meg.

Erich von Däniken autodidakta volt, szakácsként, pincérként és szállodatulajdonosként dolgozott. Évtizedeken át beszámolókat és könyveket bújt, és több száz, gyakran kalandos utazást tett, hogy feltételezett földönkívüli lények nyomait keresse és dokumentálja a Földön. (MTI)