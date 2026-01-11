Szikszón mínusz 20,8 fokra ébredtek

Az egyetlen jó, ami elmondható a vasárnapi időjárásról az, hogy süt a nap.

És most jöjjenek a rossz hírek.

A viharos szél miatt az ország bizonyos részein csak az induljon útnak, akinek nagyon muszáj. Félő ugyanis, hogy Veszprém, Fejér és Pest egyes járásaiban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emel.

Aki mégis autózik, tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról.

Mindenki csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljen útra, és vezessen lassabban, körültekintőbben, mert a hófúvás miatt a látótávolság gyorsan csökkenhet, a viharos szél pedig hótorlaszokat okozhat.

A meteorológiai szolgálat Veszprém, Fejér és Pest és Komárom-Esztergom vármegyére vasárnap éjfélig másodfokú figyelmeztetést adott ki hófúvás veszélye miatt. Gyenge hófúvás miatt elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben az ország többi részén, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék kivételével, mert a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai előrejelzés szerint vasárnap hajnalban, reggel a Dunántúlon, valamint a Dunakanyar és a főváros térségében nagyobb területen az élénk, erős, óránkénti 50-60 kilométeres – szélre érzékenyebb területeken ennél erősebb – hófúvást okozhatnak.

A befagyott Balaton Balatonakarattyánál

Vasárnap napközben nagy területen kell továbbra is élénk, erős, helyenként viharos széllökésekre számítani északnyugati irányból, amely nagy területen okozhat továbbra is többnyire gyenge hófúvást. A Dunántúli-középhegység tágabb térségében és a magasabb térszíneken erősebb hófúvás is előfordulhat.

Napnyugtát követően fokozatosan mérséklődik a légmozgás, azonban a szél hétfőre virradóan is hordhatja még a havat.

Vasárnap reggel 8 órakor az ország több pontján is mínusz 20 fok alá csökkent a hőmérséklet, a leghidegebb a Borsod-Abaúj-Zemplénben fekvő Szikszón volt, ahol mínusz 20,8 fokot mértek. Az országos rekordot különben Zirc tartja mínusz 28 fokkal, amit 1940-ben mértek.