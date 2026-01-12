Vasárnap volt a premierje az eredetileg 2024 őszén bemutatni tervezett Kékkör című dokumentumfilm-sorozatnak. A filmben, amiről itt írtunk bővebben, Simonyi Balázs ultrafutó végigfutotta az Írottkőtől Hollóházáig az országos kék túraútvonal 1173 kilométeres távját. A koncepció az volt, hogy a néző az ő szemén keresztül, az ő narrációját hallgatva találkozik a kéktúrával.

Fotó: Kékkör / Speak Easy Project

Ami elméletben valószínűleg tetszett is a Nemzeti Filmirodának, hiszen 110 millió forintos támogatást adott a produkciónak. A forgatás után viszont több részletet, így Simonyi néhány gondolatát és egy templomi orgonálást is cenzúráztak – derül ki abból az interjúból, amit a futó és Józsa László producer néhány nappal a vetítés előtt a Forbesnak adott.

„Az első vágat leadása előtt írtam egy húsztételes listát arról, hogy szerintem mit akarnak majd cenzúrázni. Öt bejött” – mondta Simonyi, aki „eleve abszurdnak” nevezett bármilyen beavatkozást a kreatív részbe, mondván: „az NFI nem megrendelő, nem illetékes elvtárs, hanem támogató”. Néhány konkrét példát is említenek a kivágatott részekre:

„egyszer, amikor már jócskán ránk esteledett, Balázs erős esztétikai kritikát mondott egy giccses Mária-kegyhelyre – ez nem fért bele az NFI-nek”;

egy másik esetben a futó „a trianoni emlékművek számát vetette össze az EU-sokéval, és megjegyezte, hogy talán inkább az összetartozást kellene ünnepelni, nem a szakadást”, ezt szintén ki kellett vágniuk;

de nem fért bele az sem, hogy egy templomban az Emanuelle főcímdalát játszotta el valaki orgonán.

Emellett voltak olyan részek, amiket a sorozatot bemutató tévé kérésére kellett kivenni, hogy ne kapjanak 16-os karikát.