Schobert Norbert Srí Lankán gyorsan levonta a következtetéseket

„Elmondom nektek, hogy Srí Lankán miért van az, hogy minden komoly templomnál, plázába', hotelnél reptéri szintű átvizsgálás van”

– kezdi instagramos videóját Schobert Nobert, aki ezek után egy vágással fokozza az izgalmakat, mert a következő képen már egy templomban ül mezítláb, hogy elmondja:

„Itt vagyok a templomban, és látjátok, mezítláb vagyok, mert mi európai emberek betartjuk a szokásokat, amit a helyiek megkövetelnek.”

Majd belekezd a magyarázatba, amiért ezt a videót készítette

„Szóval 2019. április 21-én, húsvét vasárnap, iszlám terroristák felrobbantottak három katolikus templomot Colombóban, kettő ötcsillagos luxushotelt, meghalt 260 ember, és több száz sebesült volt. Azóta vannak ezek az ellenőrzések. Ha otthon körülnéztek, hogy Bécsben, Németországban, egy karácsonyi vásár agyon van biztosítva”

– mondja Schobert, de itt hirtelen egy újabb vágással már máshol látjuk Schobertet, aki a karácsonyi vásáros mondatának befejezése helyett inkább gyorsan levonta a következtetést:

„Szóval szumma-szummárum, Magyarországon biztonsági kapuk nélkül is biztonságban érzem magam.”

Vége.