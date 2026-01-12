Trump új szintre emeli a Fed elleni háborúját: büntetőeljárás indult Jerome Powell ellen

Veszélybe került Amerika jegybankjának függetlensége és hitelessége, miután az igazságügyi minisztérium büntetőeljárást indított Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke ellen, ami rögtön meggyengítette az amerikai dollárt.

Az amerikai ügyészek a Fed székházának 2,5 milliárd dolláros felújítása miatt indítottak büntetővizsgálatot Powell ellen, valamint a tavaly júniusi tanúvallomása miatt a szenátus bankügyi bizottsága előtt. A lépés drámai eszkalációja a Fed és a Trump vezette Fehér Ház között régóta izzó feszültségnek: az amerikai elnök többször is élesen bírálta Powellt amiatt, hogy nem csökkenti elég gyorsan a kamatokat.

Jerome H. Powell, a Fed elnöke a Képviselőház bizottságának meghallgatásán Washington D. C.-ben 2022. június 13-án. Fotó: LENIN NOLLY/NurPhoto via AFP

Miután nyilvánosságra került a vizsgálat híre, Powell is megszólalt, és kijelentette: azért fenyegetik büntetőjogi vádakkal, mert a Fed a kamatokat „annak legjobb megítélése alapján állapította meg, hogy mi szolgálja a közérdeket, nem pedig az elnök preferenciáit követve”.

Powell elnöki mandátuma májusban lejár, és már eddig is arra lehetett számítani, hogy Trump egy engedelmesebb utódot nevez ki, aki hajlandó lenne csökkenteni a hitelfelvétel költségeit. A hír, hogy Powell ellen büntetővizsgálat folyik, csak tovább erősítette azokat az aggodalmakat, hogy utódja politikai, nem pedig monetáris megfontolások alapján alakíthatja majd a jegybanki politikát.

Donald Trump tegnap este az NBC Newsnak azt mondta, hogy semmilyen tudomása nincs az igazságügyi minisztérium lépéseiről. Az elnök ugyanakkor odaszúrt egyet-kettőt Jerome Powellnek is, amikor így fogalmazott: „Semmit sem tudok az ügyről, de az biztos, hogy nem túl jó a Fed élén, és épületeket építeni sem nagyon tud.”

A Guardian idézi Peter Conti-Brownt, a Pennsylvaniai Egyetemnek a Fed történelmével foglalkozó kutatóját, aki szerint a Powell elleni vizsgálat „mélypontja Trump elnökségének, és mélypont az amerikai jegybank történelmében is” – mondta. (via The Guardian)