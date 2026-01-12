Tűz ütött ki a Budapest Arénában, de a csarnok ezúttal szerencsére nem égett le

A Katasztrófavédelem közölte, hogy: „Elektromos berendezés izzott Budapest XIV. kerületében, a Stefánia úton lévő sportcsarnokban. A tűz a -1. szinten keletkezett, a fővárosi hivatásos tűzoltók egy porral oltóval elfojtották. A munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A rajok átszellőztetik a füsttel telítődött épületrészt. Az áramszolgáltató szakemberei is a helyszínre érkeztek, akik leválasztották a létesítményt a hálózatról.”

Papp László Budapest Sportaréna Fotó: Wikimedia Commons

Így szerencsére nem fajult odáig a dolog, mint 1999. december 15-én, amikor a sportcsarnok előde leégett. Az akkori tüzet egy, az épületben rendezett karácsonyi vásáron égve hagyott zenélő gyertya okozta a hajnali órákban. A tűzoltók hajnalban kaptak riasztást, de az épületet már nem tudták megmenteni. (Tűzjelző ugyan működött az épületben, de az nem volt bekötve a tűzoltóságra, így egy járókelő értesítette a tűzoltókat.)