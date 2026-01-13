Bocsánatot kért a stuttgarti egyházmegye a megosztó karácsonyi miséért, amiben Jézust egy nyálkával vastagon beterített, csupasz lényként jelenítették meg

Közel három hétig tartó online gúnyolódás után a Rottenburg–Stuttgart egyházmegye elismerte, hogy a karácsonyi miséjükkel kapcsolatban nem minden alakult a tervek szerint.

Talán túl nagyot álmodott egy kreatív csapat a németországi egyházmegyénél, amikor a betlehemi jelenetet egy szalmában mocorgó, váladékkal bevont, meztelen felnőttre redukálták. A jelenetet leadta a német közszolgálati ARD, a szalmakazalra fektetett Nyálkakrisztust egy percig folyamatosan lehetett csodálni.

A misét a Szent Mária-templomból élő adásban celebráló Thomas Steiger atya az első reakcióban még azt mondta, hogy az előadás az emberi kiszolgáltatottságot és nyomorúságot hivatott bemutatni, ezt testesíti meg a magzatmázas, felnőtt méretű Jézus. A szent gyermeket ebben a feldolgozásban egy női performanszművész alakította, akinek magzatpózban kellett látványosan lélegeznie több réteg ragacsos rizspapír alatt.

A szalmahalmon szenvedő csuszamlós alakot kicsit se jó nézni, mégsem lehet figyelni semmi másra. Az esetet valaki feltette Youtube-ra, a feltöltő még egy LMBTQ zászlós nézőre is felhívja a figyelmet, de őt nekem nem sikerült kiszúrnom.

A határfeszegető jelenetet sok kritika érte. A feldühödött, konzervatívabb hívők szerint az országos televízióban sugárzott műsor meggyalázza Jézust és a Szentestét.

Friedrich Merz kancellár kereszténydemokrata pártjának, a CDU-nak stuttgarti tanácsosa így vélekedett az esetről

„Ez undorító. Ez a karácsonyi történet eltérítve a woke-ideológia által. A határokat egyre tovább tolják, az értékeinket a tengerbe dobják. Így rombolják le a társadalmat.”

A Rottenburg–Stuttgart egyházmegye közleménye szerint áttekintették a visszajelzéseket, és érzékelik, hogy vallási érzéseket sértett a mise. Biztosították a híveket, hogy senkinek nem állt szándékában a provokáció és különösen sajnálják, hogy pont karácsonykor váltottak ki sok emberből negatív érzéseket. A közleményben azt is elismerték, hogy a hagyományos karácsonyi liturgiában néhány dolgot „a televíziós formátum kedvéért” leegyszerűsítettek vagy elhagytak. (Guardian)