Első és másodfokú riasztás van érvényben az ónoseső miatt a Dunántúl jelentős részén

A Dunántúl jelentős részére adott ki riasztást ónos eső miatt a HungaroMet: a kedd hajnali adatok szerint továbbra is Győr-Moson-Sopron vármegyében a legrosszabb a helyzet, ugyanakkor Vas és Zala vármegyére megszüntették a riasztást.

Fotó: HungaroMet

Hajnali öt óra óta van érvényben a másodfokú riasztás Győr-Moson-Sopron teljes területén, illetve Komárom-Esztergom egy részén. Itt több mint 1 milliméter ónos eső esett, a következő órákban további eső várható.

Elsőfokú riasztás van érvényben Baranya és Tolna vármegye teljes területén, valamint Veszprém, Fejér és Somogy vármegye nagy részén, illetve Komárom-Esztergom három járásában.

Az előrejelzés szerint az az ország elég nagy részét érinti majd az ónos eső, erre is riaszás lehet majd érvényben.

Fotó: HungaroMet

A fél országban több mint 5 centi friss hó hullhat, erre is figyelmeztet a HungaroMet.

Fotó: HungaroMet

Címlapi kép: MTI/Máthé Zoltán