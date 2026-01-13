Már a franciáknál is több a halál, mint a születés

2025 az első év a II. világháború óta, amikor többen haltak meg Franciaországban, mint ahányan születtek, és ezzel a nyolcvan éven át tartó természetes növekedésnek vége: a legtöbb európai országhoz hasonlóan most már a demográfiai szempontból sokáig kivételnek számító Franciaországban is természetes fogyatkozás van.

A kedden nyilvánosságra hozott demográfiai adatok alapján a francia népesség még így is 176 ezer fővel nőtt tavaly, de ez már csak a migrációnak köszönhető. A természetes szaporulat, vagyis a születések és halálozások különbsége azonban már negatív, mínusz hatezer fő lett – írja az MTI.

Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Franciaország az utolsó nagy EU-tagállam, amely ezzel negatívba fordult. Az Európai Unió természetes népességgyarapodása már 2015-ben negatív lett. Németországban az 1990-es újraegyesítés óta mindig kevesebb születés volt, mint halálozás, míg az olasz természetes szaporulat 1993-ban, a lengyel 2013-ban, a spanyol pedig 2015-ben fordult negatívba – állapította meg az Eurostat. 2024-ben Franciaországon kívül már csak öt ország mutatott pozitív természetes népszaporulatot: Írország, Svédország, Ciprus, Luxemburg és Málta – Dánia pedig egyensúlyban volt.

Franciaországban tavaly 645 ezer gyermek született, ami 2,1 százalékkal kevesebb, mint az előző évben. A második világháború vége óta ez a legalacsonyabb éves számot jelenti, sorozatban már a negyedik éve. 2010-hez képest már 24 százalékos a csökkenés, és ez szinte teljesen a termékenység visszaesésének tudható be. Ez tavaly is folytatódott: egy nőre számítva 1,56 gyermek született, míg 2010-ben még 2,02 gyermek jutott minden nőre.

A kilenc és fél milliós Magyarországon másfélszer annyian halnak meg évente, mint ahányan születnek. 2024-ban 77 ezerre csökkent a születések száma, és ezzel a teljes termékenységi arányszám is 1,39-re esett, ami az elmúlt évtized legalacsonyabb adata. Eközben 127 ezren haltak meg az országban, vagyis egyetlen év alatt 50 ezres volt a természetes fogyás Magyarországon.