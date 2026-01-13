Saját kutyái falták fel a mélykúti férfi testét, alig maradt belőle valami (18+)

Irtózatos látvány fogadta a kiérkező rendőröket és tűzoltókat, amikor hétfőn betörték egy olyan mélykúti ház ajtaját, ahol a szomszédok már napok óta nem látták mozogni az ott lakó ötvenes, korábban állatgondozóként dolgozó, de alkalmi munkákból tengődő férfit. Ezért hívták ki a hatóságokat, akik már csak a baon.hu tudomása szerint jó egy hete halott férfi maradványait találták meg. De abból is csak azt a keveset, amit nem faltak fel a férfi kutyái. A hely lap szerint pár kar- és lábszárcsont maradt meg és még a koponya egy részét is megették a kutyák.

Képünk csak illusztráció Fotó: Mihádák Zoltán/MTI/MTVA

A hatóságok a kertben öt élő, a házba bezárva két élő és egy döglött kutyát találtak. Azt még nem tudni, hogy a férfi halálát mi okozta. Annyit tudni róla, hogy mindig sok kutyát tartott, állítólag volt, hogy húszat is egyszerre, és hogy a házában régen kikapcsolták a villanyt.