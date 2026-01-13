Szerdán tárgyal a Fehér Házban a grönlandi és a dán külügyminiszter Rubióval és Vance alelnökkel

Szerdán, a Fehér Házban tárgyal Marco Rubio külügyminiszterrel és J. D. Vance alelnökkel a grönlandi és a dán külügyminiszter, Vivian Motzfeldt és Lars Lokke Rasmussen – írja a Politico. A találkozó oka az, hogy Trump az utóbbi napokban többször is szóba hozta, hogy így vagy úgy, de meg akarja szerezni Grönlandot.

Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter, Fotó: IDA MARIE ODGAARD/Ritzau Scanpix via AFP

Bár a tanácsadói azt az üzenetet sugározzák, hogy üzletet akarnak kötni, maga Trump – a retorika szintjén – elvben a katonai beavatkozás lehetőségét sem zárta ki. Két napja, vasárnap például azt nyilatkozta, hogy:

„Imádnék megállapodni velük. Úgy egyszerűbb. De Grönland, így vagy úgy, a miénk lesz!”

Mette Frederiksen dán miniszterelnök erre azzal reagált, hogy egy esetleges amerikai invázió a NATO végét jelentené. Az európai hatalmak is Grönland önállósága mellett álltak ki.