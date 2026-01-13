Tűz miatt ki kellett üríteni a Fazekas Gimnáziumot

Az elektromos hálózatában keletkezett meghibásodás miatt ki kellett üríteni a Fazekas Gimnázium épületét – írta Pikó András józsefvárosi polgármester. Személyi sérülés nincs.

Fotó: Józsefváros újság

A Józsefváros újság egy videót is posztolt, amin látszik a tűz nyoma.

A polgármester hozzátette, a tűzoltók a helyszínen vannak, megérkeztek az EON szakemberei is. A kárelhárítás elkezdődött és várhatóan késő délutánra ér véget. A környék több épületében áramkimaradás van, ezért az önkormányzat rendészeti végig járják a házakat.

A diákok és tanárok számára kinyitották a polgármesteri hivatal meleg tárgyalóit, kapnak teát és kávét.

Az alagsorban volt tűz

Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta, a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alagsorában keletkezett tűz, egy trafóállomás gyulladt ki.

Kisdi Máté szerint több mint ezer ember hagyta el az épületet, a tűzoltók nagy erőkkel kezdték meg az oltást. A tüzet sikerült eloltani, majd az épületet kiszellőztették.

A diákok egy részét hazaengedték, azoknak az elhelyezéséről, akik nem tudtak hazatérni, az iskola gondoskodott.