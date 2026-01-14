Egy nemzetközi jogvédő szervezet szerint jogsértő az, ahogy a magyar állam a nyugdíjasokkal bánik

Magyarország elégtelen társadalombiztosítási rendszere sok idős embert arra kényszerít, hogy válasszon, a csekély nyugdíját élelmiszerre, gyógyszerre vagy fűtésre költi-e, áll a Human Rights Watch jelentésében, amit a HVG ismertet. A magyar állam egy 1966-os ENSZ-okmány értelmében – ez 1976-tól a magyar jogrendszer része – köteles biztosítani a jogot a szociális biztonsághoz, a megfelelő életszínvonalhoz és az elérhető legmagasabb egészségügyi állapothoz. A nemzetközi jogvédő szervezet szerint ezért jogsértő, ahogy Magyarország az idős emberekkel bánik.

A jelentés egyik szerzője szerint „csak tapasz Magyarország növekvő nyílt sebére” az, hogy a kormány olyan megoldásokkal próbál operálni, mint az élelmiszerutalványok vagy a sietve törvénybe iktatott 13. havi nyugdíj, majd a 14. havi első negyede. Kritizálta az árszabályozás korábbi és jelenlegi gyakorlatát is, mondván: a nem hatósági áras termékek drágulása rontotta az intézkedés hatékonyságát.

A jelentés szerint főleg a nőknek azok a csoportjai vannak nehéz helyzetben, akik vagy sok évre kiestek a munkából gyerekvállalás miatt, vagy huzamosabb ideig feketén, esetleg részben bejelentve dolgoztak. A szervezet négy rendszerszintű problémát tárt fel, ezek egyike, hogy miután 2011 óta a nyugdíjak emelését az infláció határozza meg, hiába nőnek a reálkeresetek, az nem javítja az idősek életkörülményeit, minden korábbinál jobban elszakadtak egymástól a fizetések és a nyugdíjak.

Fotó: Isza Ferenc/AFP



