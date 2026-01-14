Két hónappal a választások előtt gyanúsította meg a korrupcióellenes hivatal a szlovén miniszterelnököt

Két hónappal a szlovéniai választások előtt az ország korrupcióellenes felügyeleti szerve azzal gyanúsítja Robert Golob miniszterelnököt, hogy 2022-ben visszaélt a hatalmával és megsértette az integritási szabályokat azzal, hogy beavatkozott a rendőrség ügyeibe. Golob tagadta a vádakat, és kijelentette, hogy bíróságon fogja megvédeni magát. A miniszterelnök közölte azt is, hogy nem mond le.

Robert Golob szlovén miniszterelnök Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

A Korrupcióellenes Bizottság vizsgálata azért indult, mert Golob korábbi belügyminisztere, Tatjana Bobnar szerint a kormányfő arra kérte őt és az országos rendőrfőkapitányt, „tisztítsák meg” a testületet az előző kormány által kinevezett tisztviselőktől. Az erről szóló jelentés szerint Golob „a tisztségéből fakadó elvárásokkal és felelősséggel ellentétesen járt el”, amikor két szöveges üzenetben „aggodalmát” és „elégedetlenségét” fejezte ki Bobnarnak a „rendőrség személyzeti helyzetével” kapcsolatban.

A bizottság megállapításainak nincs közvetlen jogi következménye mindaddig, amíg az igazságszolgáltatás nem veszi át az ügyet, és nem jut hasonló következtetésekre, ugyanakkor az ellenzék már a miniszterelnök lemondását követeli. „Meggyőződésünk, hogy mindez nem jelenti az integritás megsértését” – közölte Golob hivatala az AFP kérdésére, hozzátéve, hogy a korrupcióellenes testület más, Golobbal szembeni vádakat elutasított.

Konzervatív lapok viszont felidézték Golob egyik korábbi nyilatkozatát, amiben a 2022-es parlamenti választások előtt azt mondta, „biztosan lemondana”, ha a korrupcióellenes felügyeleti szerv valaha is úgy ítélné meg, hogy megsértette az integritási szabályokat. A 2022-es választásokon Golob – akkor még politikai újoncként – legyőzte Janša Szlovén Demokrata Pártját, „a normalitás helyreállítását” ígérve, és jogállamisági visszaélésekkel vádolva ellenfelét.

Szlovéniában idén március 22-én tartanak parlamenti választásokat, és a közvélemény-kutatások szerint a korábbi miniszterelnök, Janez Janša az esélyesebb, aki Orbán Viktor szövetségesének számít. (Bloomberg/Euractiv)