Állatkert vs. Nagycirkusz front nyílhat Budapesten

A Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársai nem élvezhetik felhőtlenül a sokadik napja tartó „állatok kéjelegnek a hóban” látványt. A Facebookon közzétett bejegyzésük szerint ugyanis az állatok szállítására használt zárt rendszerben ismeretlen dokumentumokat találtak, egész pontosan hét ismeretlen ló és tizenegy ismeretlen kutya került a Fővárosi Nagycirkusz nevére a megrendelések közt.

Ez pedig azért jelent komoly problémát, mert az állatok fogadásához megfelelő regisztráció, fizikai hely és kompetencia kell, és a rejtélyes rendeléssel a Fővárosi Állat- és Növénykert olyan állatokért felelhet, amelyeket sosem láttak, még csak tudomásuk sincs róla, valójában hol vannak.

Az Állatkert azt feltételezi, hogy az állatok a Fővárosi Nagycirkusz területén lehetnek. Ahogy írják, „ha ez a feltételezésünk helyes, akkor vélelmezhetjük azt is, hogy a cirkusz programjában szereplő állatok -egy része legalábbis- az állatkert rendszerét felhasználva, annak tudta nélkül juthatott az országba.”