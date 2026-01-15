Balásy Gyulát is megterheli az infláció: 15%-ot kellett drágítania a nemzeti konzultációs íveken

400 millió forintba került az őszi nemzeti konzultációs ívek gyártása a Tisza állítólagos adóemelési tervei ellen, 50 millióval többe, mint az előző, Voks2025 szavazólapjai. Mindkét esetben Balásy Gyula cégei végezték a gyártást.

Balásy Gyula, a Lounge-csoport tulajdonosa és vezetője Fotó: Németh Dániel/444

A számok az aHang közérdekű adatigényléséből származnak. A „Tiltakozzunk Az Adóemelés Ellen!” nemzeti konzultációt végül 1,6 millióan küldték vissza a Miniszterelnökség szerint, de ez kívülről már annyira sem ellenőrizhető, mint korábban: az aHang szerint eddig legalább az online és a print ténytanúsítványokat és közjegyzői okiratokat feltöltötték, de most már ezt sem tették meg.

„A kormányzat tisztelettel fordul a magyar emberek felé, hisz abban, hogy a polgárok felelősségteljesen és becsülettel kívántak élni a véleménynyilvánítás lehetőségével nagy horderejű kérdésekben” - ezt válaszolta a Rogán Antal vezette Kabinetiroda arra, hogy hogyan ellenőrizték, hogy egy magánszemély vagy csak online, vagy csak postai úton adja le a konzultációs ívét.

Arra, hogy hol és mennyiért hirdette a kormány a konzultációt, a Kabinetiroda nem válaszolt: arra hivatkoztak, hogy ezeknek az adatoknak a kiadása aránytalan nehézséget okozna a tárcának, ezért annak megismerését csak személyes betekintéssel tudják biztosítani.