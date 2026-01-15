Gattyán pártja idén már nem indul el a választásokon

A Megoldás Mozgalom, Gattyán György homályos célú politikai projektje egy választásról szólt a jelek szerint: a 2022-ben milliárdos kampányköltéssel 1,04 százalékkal végző párt elnöksége úgy döntött, a 2026-os választáson már nem indulnak el.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A párt közleményéről a Kontroll számolt be, eszerint a párt elnöksége egyhangúlag döntött arról, hogy nem indulnak a választásokon. A Tiszához közeli lap szerint Gattyán elnöksége azt javasolta a „tagság”-nak, hogy a szavazófülkében azt a kérdést tegyék fel maguknak, hogy “Szeretné-e, ha minden így maradna és a jelen állapotában lévő Magyarországon élne gyermeke, unokája?”