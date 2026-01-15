Hadházy: Koncz Zsófia mások adományaival pózolva készített propagandavideót

„Valami egészen visszataszítóan pitiáner karácsonyi történet ez” – kezdi bejegyzését Hadházy Ákos független képviselő, aki legújabb posztjában arról ír, hogy „több minisztériumi tisztviselő jelezte felháborodva, hogy Koncz Zsófia családügyi államtitkár az ő adományaikkal pózolva készített hivalkodó propagandavideót, persze a kiszolgáltatott gyerekeket is felhasználva”.
A bejegyzés szerint a minisztériumi dolgozóknak „kötelezően ajánlott” volt ajándékokat venni nehéz sorsú, gyermekotthonban élő gyermekeknek. Ezeket az ajándékokat pedig Koncz mint „minisztériumi ajándékot” adta át, az átadást pedig videóval is dokumentálták.
„A minisztériumi dolgozók természetesen nem azt nehezményezik, hogy ajándékot kellett venniük a nehéz sorsú gyermekeknek, sőt, örülnek az örömüknek. Hanem azt, ahogyan az államtitkár ezt saját, illetve a kormány marketingjére használta fel. Azokat az ajándékokat, amivel dicsekszik, nem a minisztérium, hanem a dolgozók adták, de erről a videóban egyetlen szót sem szólt Koncz” – írja Hadházy, aki hozzátette, hogy a videóból kiderül, hogy az akciót amúgy egy alapítvány szervezte és a minisztérium dolgozóin kívül több száz család is küldött ajándékot a gyerekeknek.