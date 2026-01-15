Így mentették ki a jégről 2026 legpechesebb vízityúkját, aki legalább tényleg belefagyott

Nem volt látványosan boldog, ami abszolúte érthető!

Új, pontosabban évtizede eltűnt online műfaj éledt újjá 2026 első heteiben: a jégrőlmentés-videó. Amint van jég, máris jönnek a balfácán állatok és emberek, akiket ki kell menteni a szorult helyzetükből. Legújabb hősünk civilben az egyik kedvencem, csónakból vagy kajakból horgászva az ember ugyanis gyakran találkozik vízityúkkal. Akinek nemcsak a neve remek, de ő maga is kapásból vonzó figura a szinte műanyaghatásúan piros-sárga csőrével, a túlméretezett lábfejével, a szárazföldön ráadásul úgy jár, mintha folyamatosan rázná közben a csuklás. A vízityúk államtitkár lehetne az Ideges Járások Minisztériumában:

De nézzük a mentést, amit a hang alapján egy lenyűgöző madársuttogói képességekkel bíró szakember vitt véghez:

Hősünket a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársa hozták le a jégről. Hogy miért? A peches vízityúk lábára korábban rátekeredett egy darab horgászdamil, aztán ahogy a jégen üldögélt, belefagyott a madzag. Ha nincs a bátor segítség, odaveszett volna, így azonban szerencsére nem. A vízityúk egyébként alapvetően költöző madár, de lazán fogja fel a vándormadárságot: ha enyhe a tél, nem megy sehová, ha durva, a tehetős nyugdíjasokat követve a Földközi-tenger medencéjébe húzódik. De keményebb teleken is akad közöttük olyan, aki inkább marad.

