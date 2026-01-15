Ismét összedőlt egy daru Thaiföldön, két ember meghalt

Újabb két ember halálát okozta egy daru, amikor összedőlt és két autóra zuhant Thaiföld fővárosában, mindössze egy nappal azután, hogy egy másik daru az ország északkeleti részén rádőlt egy vonatra 32 ember halálát okozva.

Thaiföld közlekedési minisztere közölte, az Italian-Thai Development PCL építőipari vállalat – amelynek daruja a vonatra zuhant – érintett a Bangkok közelében történt darubalesetben is.

Fotó: ADRYEL TALAMANTES/Anadolu via AFP

Anutin Charnvirakul miniszterelnök, aki jövő hónapban általános választás elé néz, csütörtökön közölte, hogy kormánya lépéseket tesz az ITD-vel kötött, a két balesettel érintett projektre vonatkozó szerződés felmondására, és jogi eljárást indít a vállalat ellen.

„A Közlekedési Minisztérium utasítást kapott arra, hogy mondja fel a kivitelezőkkel kötött szerződéseket, éljen minden rendelkezésre álló jogi eszközzel, és vegye fel őket egy feketelistára” – mondta újságíróknak.

Fotó: ADRYEL TALAMANTES/Anadolu via AFP

A kormány emellett elrendelte mintegy egy tucat, az államot érintő, folyamatban lévő ITD-építési projekt felfüggesztését és felülvizsgálatát, közölte Phiphat Ratchakitprakarn közlekedési miniszter.

Az 1958-ban olasz és thai partnerek által alapított Italian-Thai a miniszterelnök nyilatkozatát követően nem sokkal közleményben közölte, hogy vállalja a felelősséget mindkét incidens során elszenvedett károkért, kártalanításáért és orvoslásáért.

„A vállalat felülvizsgálja és megerősíti biztonsági intézkedéseit annak érdekében, hogy a jövőben szigorúbb és átfogóbb előírásoknak feleljen meg” – áll az ITD Thaiföldi Értéktőzsdének küldött közleményében. (Reuters)