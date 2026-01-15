Közbeszerzési eljárást írtak ki a több mint 20 éve zárva tartó Rác fürdő felújítására

Feltételes közbeszerzési eljárást írtak ki a 2002 óta zárva tartó budapesti Rác fürdő rekonstrukciójára,írja az uniós közbeszerzési közlöny alapján a Magyar Építők.

A kiírt tender az I. kerületi ingatlan 8236 négyzetméteres épület pince-, földszinti, valamint két emeleti szintjének teljes körű megújítására terjed ki. Valamint a fürdő szerkezeti, építészeti, gépészeti, vízgépészeti és villamos rendszereinek teljes korszerűsítését is elvégeznék, továbbá bontási munkákat is.

Fontos eleme lenne a rendbehozatalnak a vízgépészeti rendszerek teljes felújítása, melynek keretében 11 töltő–ürítő és 2 vízforgatós medencét újítanának fel. A tetőszerkezeten is dolgoznának, 1550 négyzetméteren bontás és újjáépítés lenne, míg 1100 négyzetméteren zöldtetőt alakítanának ki. Több mint 5000 négyzetméteren térkő- és kőburkolatok is lekerülnek.

A bezárt Rác fürdõ és hotel épülete a Tabánban 2020-ban. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A kormány 2025 karácsonya előtt utasította vissza a Fővárosi Önkormányzat hitelfelvételi kérelmét, amivel két banktól összesen 60 millió euró (24 milliárd forint) keretösszegű hitelt vettek volna fel a Gellért fürdő és a több mint 20 éve zárva tartó Rác fürdő, valamint a Széchenyi fürdő termálrészlegének felújítására. Ezután a fővárosi tulajdonú a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. újra benyújtja majd a hitelfelvételi kérelmet a kormánynak.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. tervei szerint a Rác fürdő 2027-ben nyithat meg, míg a Gellért fürdő beltéri része 2028 végén, a kültéri rész legkorábban 2029-ben tud ismét vendégeket fogadni. (via Telex)