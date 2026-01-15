Lelkes budapestiek: több mint ötezren jelentkeztek szavazatszámlálónak

Kedd estig összesen 5292 budapesti jelentkezett a fővárosi önkormányzat szavazatszámláló bizottsági tagokat toborzó kampányára – írja a Népszava.

A főváros által szervezett programhoz 18 kerület csatlakozott, a résztvevők közül hét már jelezte, hogy elérték a szükséges létszámot, így nem fogadnak új jelentkezéseket. Betelt a létszám a IV., VI., a XIV. , a XVI., a XIX., a XX. és a XXII. kerületben.

A III. kerületben összesen 631 fő jelezte eddig, hogy szívesen segítené a szavazatszámláló bizottság munkáját, de a XI. kerületben is sokan, 577-en jelentkeztek. A soroksáriak ennél passzívabbak, ott összesen három ember jelentkezett.

Ahogy a lap is írja, vélhetően azért is jelentkeztek sokan, mert a választott szavazatszámláló bizottsági tagok bruttó 80 ezer forintos díjazásban részesülnek és a szavazást követő napon mentesülnek a munkavégzés alól. A normatívát a legutóbbi választás óta megemelték, 2022-ben még 50 ezer forint volt.

Hivatalos szavazatszámláló csak helyi – bejelentett lakcímmel bíró - lakos lehet, akinek esküt kell tennie és részt kell vennie egy felkészítő tanfolyamon is. A pártok által delegáltak lakcímtől függetlenül jelölhetők a bizottságokba. (Az ő díjazásuk a küldő párttól függ.) Minden szavazókörben legalább 3 választott szavazatszámlálónak kell lennie (őket biztosítják az önkormányzatok), míg a listát állító jelölő szervezetek (pártok) 2-2 tagot küldhetnek. Ha nincsenek pártküldöttek, akkor a képviselő-testület által megválasztott tagok közül hívnak be további tagokat a bizottságba, hogy meglegyen a minimum 5 fő.