Megölte és feldarabolta a saját apját, maradványait pedig lehúzta a vécén

Az ügyészség azzal vádolja S. Elődöt, hogy előre kitervelve, nyereségvágyból ölte meg apját. A Blikk azt írja, a Fővárosi Törvényszék előkészítő tárgyalásán a férfi nem fogadta el az ügyészség ajánlatát arról, hogy beismerés esetén ne kaphasson 19 év fegyháznál többet.

A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint nemcsak S. Elődöt vádolták meg, az ügynek van másodrendű, harmadrendű és negyedrendű vádlottja is. A másodrendű vádlott S. Előd felesége – a vádirat szerint kettejüknek nem volt állandó jövedelme, folyamatosan anyai nehézségekkel küzdöttek, a férfi azonban anyja halála után nagyobb összegű örökséghez jutott. Ezt az összeget hamar felélték, emiatt a férfi elhatározta, hogy az apjától szerez majd pénzt.

A házaspár abban állapodott meg, hogy a férfi megöli az apját, majd közösen tüntetik el a holttestet, a férfi halálát pedig eltűnésnek állítják be, hogy S. Előd megörökölhesse a vagyonát.

Az egyelőre nem derült ki, hogy a férfi hogyan ölte meg az apját, de azt tudni lehet, hogy a holttestet ezután feldarabolta, a testrészek egy részét lehúzta a vécén, másik részét pedig egy kisméretű vaskályhában próbálta elégetni. Ebben felesége is segítette.

A gyilkosság után a pár és közös gyerekük beköltöztek az lehunyt házába, abból az ingóságokat árulni kezdték és az autóját is használni kezdték. A harmadrendű és a negyedrendű vádlottak az ingósáok értékesítésében segítették a párt.

Az ügyészség a terheltek beismerése és a tárgyaláshoz való jogukról történő lemondás esetére az elsőrendű vádlottra 19 év fegyházbüntetés és 10 év közügyektől eltiltás, a másodrendűre 12 év fegyházbüntetés és 10 év közügyektől eltiltás, míg a harmad- és negyedrendű vádlottak esetében 1 év 6 hónap börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozta.

Az előkészítő ülésen egyik vádlott sem ismerte be bűnösségét és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, így a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet. Az eljárás 2026. április 23-án a vádlottak meghallgatásával folytatódik.