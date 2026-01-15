Nem ivott egy korty alkoholt sem, mégis az egekben volt a véralkoholszintje. Az orvosok eleinte szkeptikusak voltak. Egészen addig, amíg rá nem jöttek, mi zajlik a beleiben.

A kutatók azonosították a furcsa állapotot, az úgynevezett auto-brewery szindrómaként (ABS), amelyet alkoholt termelő bélbaktériumok túlszaporodása okoz. A betegséget végül sikerrel kezelték egy egészséges donor székletéből előállított kapszulákkal. A hatvanas éveiben járó férfinél ezt a megoldást csak azután vetették fel, hogy a korábbi gombaellenes kezelések és az étrendi megszorítások nem hoztak eredményt.

Az auto-brewery szindróma akkor alakul ki, amikor a bélben élő mikroorganizmusok a szénhidrátokat etanollá alakítják, ami lerészegedéshez hasonló állapothoz vezet. A kórkép rendkívül ritka: világszerte kevesebb mint száz dokumentált eset ismert. A betegséget erős társadalmi stigma övezi, és a betegek gyakran hosszú, küzdelmes úton jutnak el a pontos diagnózisig. A legújabb kutatási eredmények azonban arra utalnak, áttörés történt.

A Nature Microbiology folyóiratban megjelent friss tanulmányban amerikai kutatók azonosították az auto-brewery szindrómáért felelős baktériumtörzseket és az alkoholképző fermentációs folyamatokat, ezzel utat nyitva a célzott kezelések, például a székletmikrobiota-átültetés előtt.

A tanulmány egy hatvanas éveiben járó férfi felépülését mutatja be, akit egy egészséges donortól származó székletből készült kapszulákkal kezeltek. Az első székletmikrobiota-átültetés három hónapig tartó tünetmentességet hozott, ezt azonban visszaesés követte. A második kezelés már eredményesebb volt: a férfi alaposabb antibiotikumos előkészítés után fél éven át, havonta kapta a kapszulákat, ami több mint 16 hónapos tünetmentes állapothoz vezetett. A vizsgálatok szerint eközben a bélflórája tartósan átalakult, az alkoholt termelő baktériumok mennyisége és aktivitása pedig jelentősen csökkent.

(Indian Defence Review)