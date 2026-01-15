Tombol a túzok Dévaványán, 808-at számoltak, ilyen még nem volt

Verekedő túzokkakasok Dévaványán, de nem télen Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Végre valaki látványosan jól érzi magát Magyarországon: soha nem számolt mennyiségű túzokot számoltak meg Dévaványa térségében, a nagyon ritka, nagyon látványos és nagyon magyar futómadár egyik legjelentősebb élőhelyén. Az akciót segítette a környéket ellepő 20-25 centi hó, mert így sokkal jobban látszottak. Ennyire jól:

A Körös-Maros Nemzeti Park munkársai több környékbeli élőhelyet is ellenőriztek, a Kis-Sárréten 150, a Csanádi pusztákon pedig 37 példányt találtak. A nagyszalontai klasszikus telelőhelyen is számláltak, mert a túzoknak nincs olyan, hogy Románia vagy Magyarország, itt 108 egyedet regisztráltak a helyi szakemberek. A legnépesebb csapat 249 tollas futóbajnokból állt.

A rég tapasztalt kemény, havas-jeges tél többféle érdekes hatással is van a hazai túzokokra. Elképzelhető ugyanis, hogy a zimankó miatt testületileg feltámad bennük a vonulóösztön. A túzok érdekes madár ebből a szempontból. A világ összes túzokjának a fele Spanyolországban él és pont annyit vándorol, mint egy ott letelepedett angol nyugdíjas: semennyit. A magyarországi állomány is stabilan helyben marad, mert még pont nincs túl hideg nekik, ám az oroszországi és közép-ázsiai túzokok a zord tél elől több ezer kilométert is szoktak vándorolni. A hazaiknál ugyanakkor benne van a pakliban, hogy ha tartósan nagyon hideg van, átránduljanak a Balkánra melegedni.

Az idei tél másik hatása a túzokokra az, hogy a könnyebb táplálékszerzés végett a recpeföldeken összeállnak az őzekkel és nyulakkal. Az ok: az őzek télen lekaparják a havat a felszínről, úgy jutnak zöld levelekhez, a túzokok meg jót potyáznak, hiszen ezeken a foltokon sokkal könnyebben el tudják érni kedvencüket, a mirelit repcelevelet. És a nyulakkal miért? Mert azok úgyis ott lógnak és viccesen néznek ki, eszerint túzokszemmel is.

A Körös-Maros Nemzeti Parkban most végzett számlálás egy olyan, minden évben elvégzett nagy, országos számolási akció része, aminek csodálatos neve van:

TÚZOKSZINKRON

Amit minden Scrabble-játékos figyelmébe ajánlok!