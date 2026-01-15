Túlóráznak a MOHU hulladékszállítói, hogy a hó miatt felgyűlt szemetet mielőbb elvigyék

Túlórában dolgoznak a hulladékszállítók a hóhelyzet miatt elmaradt begyűjtések pótlásán - tudatta a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. az MTI-vel közleményben csütörtökön.

A MOHU közleménye szerint a havas, jeges, csúszós úthálózat az elmúlt napokban több településen okozott fennakadást a hulladékgyűjtésben. A szolgáltatók folyamatosan rögzítik azon utcák és településrészek listáját, ahol a hóhelyzet miatt nem tudták biztonságosan elvégezni a hulladékszállítást. Ezeket a listákat minden érintett területen átadták az utak tisztításáért felelős önkormányzatoknak és szervezeteknek, kérve a mielőbbi akadálymentesítést.

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

A hulladékszállító járművek (népiesen mondva a kukásautók) a havas, jeges, meredek, szűk utcákba csak akkor tudnak biztonságosan behajtani, ha a közlekedési feltételek ezt lehetővé teszik. A kialakult helyzet nem a hulladékszállító szolgáltatók hibájából adódik, hanem a közlekedésbiztonsági feltételek hiányából - írta a MOHU, ami egyben a lakosság türelmét kérte. (MTI)