Kétezer forintot követeltek rajta, majd viperával és vascsővel támadtak egy férfira Kecskeméten

Önbíráskodás miatt vettek őrizetbe két férfit a kecskeméti rendőrök, miután a férfiak viperával és vascsővel bántalmaztak egy férfit. A támadókat azután kezdték keresni a rendőrök, hogy megláttak egy vérző fejű férfit a kecskeméti Zsinór utcában, aki aztán elmesélte nekik a támadást.

A férfi és élettársa azt mondta a rendőröknek, hogy korábban találkoztak a nő két ismerősével, akik azt ígérték, hogy autóval elviszik őket a városközpontba. Néhány méter megtétele után azonban a kocsi megállt, és egy 2000 forintos tartozás megfizetését követelték a férfin. Az egyik támadó ólmosbottal ütötte meg a férfit, miközben a társa kiszállt, és kinyitotta a férfi ajtaját, aki kiesett a kocsiból. A bántalmazás az utcán is folytatódott, az egyik támadó egy vascsövet is használt.

A férfi és a barátnője el tudott menekülni a helyszínról. A nő azt mondta, hogy megpróbálta magával vinni a férfi táskáját, de megfenyegették, hogy ő lesz a következő áldozat, ha ezt megteszi. A mentők kórházba szállították a férfit.

A rendőrök gyorsan elfogták a támadókat egy közeli utcában, az autójukban további két személyt találtak. Miután kiderült, hogy a másik két személyt más bűncselekmény elkövetése miatt körözték, mind a négy személyt előállították. A járműben megtalálták a viperát és a sértett táskáját is.

A két bántalmazót – egy 27 és egy 33 éves férfit – felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás miatt vették őrizetbe, jelenleg is letartóztatásban vannak. A nyomozást lezárták, az iratokat megküldték az ügyészségnek. (via police.hu)