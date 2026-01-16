Nógrádi sírrablók kiemeltek egy holttestet a családi kriptából, hátha van a zsebében ékszer

A Balassagyarmati Járásbíróság elrendelte annak a két férfinak a letartóztatását, akik a megalapozott gyanú szerint nemesfém tárgyak és ékszerek után kutatva megrongáltak egy családi kriptát egy Nógrád megyei településén.

A megalapozott gyanú szerint a gyanúsítottak december 29-én este elsétáltak a temetőbe, a temető lépcsőjének korlátját – egy betondarabbal együtt – a földből kifordították, aztán azzal kezdték el döngölni a kripta fedlapját. Lemásztak a kriptába, felnyitották egy 2019-ben elhunyt ember koporsóját, és kiemelték a holttestet. Átkutatták a ruháját, de nem találtak általuk remélt értékeket – írja a bírósági közlemény.

A gyanúsítottak sírhely megrongálásával az elhunyt leszármazójának 1,2 millió kárt okoztak. A bíróság a gyanúsítottak letartóztatását 1 hónap időtartamban rendelte el a bűnismétlés veszélyére tekintettel.