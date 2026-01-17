400 ezer forint sérelemdíjat követel az alpolgármester, akiről egy képviselő azt írta, olyan az öltözködése, mint a presszós kurváké

A bírósághoz fordult, és 400 ezer forint sérelemdíjat követel Nagyné Prém Szilvia üllői alpolgármester, miután egy gyáli képviselő a Facebookon becsmérelte - írja a Blikk.

Hegymegi István gyáli képviselő egy márciusi testületi ülésre ment el, akkor posztolt arról, hogy Nagyné öltözködése olyan, mint a presszós kurváké. A posztja azóta is kint van. Hegymegi a lapnak azt mondta, felháborította az az öltözék, amiben az alpolgármester megjelent az ülésen - leírása szerint testre simuló felsőben, térdig sem érő (!) szoknyában, csipkés harisnyában és magassarkú cipőben -, ezt ő ízléstelennek tartotta.

Ezt a ruhát kifogásolta a gyáli képviselő Fotó: Hegymegi István Facebook-oldala

„A használt jelzővel a stílusra, az összhatásra utaltam” - magyarázta a lapnak, hozzátéve, hogy most is vállalja az akkor írtakat. Beszélt arról is, hogy a település etikai kódexe is visszafogott öltözködést ír elő. Hegymegi a nőre más sértő megjegyzést is tett a posztjában.

Hegymegi István Fotó: Hegymegi István Facebook-oldala

A lap kereste Nagyné Prém Szilviát is, de nem reagált.

Hegymegi legutóbb azzal került a hírekbe, hogy 2022-ben verekedett egy DK-s fórumon az ellenzéki jelölttel, akit az ütés miatt kórházba vittek vizsgálatra.