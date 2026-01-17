400 ezer forint sérelemdíjat követel az alpolgármester, akiről egy képviselő azt írta, olyan az öltözködése, mint a presszós kurváké

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A bírósághoz fordult, és 400 ezer forint sérelemdíjat követel Nagyné Prém Szilvia üllői alpolgármester, miután egy gyáli képviselő a Facebookon becsmérelte - írja a Blikk.

Hegymegi István gyáli képviselő egy márciusi testületi ülésre ment el, akkor posztolt arról, hogy Nagyné öltözködése olyan, mint a presszós kurváké. A posztja azóta is kint van. Hegymegi a lapnak azt mondta, felháborította az az öltözék, amiben az alpolgármester megjelent az ülésen - leírása szerint testre simuló felsőben, térdig sem érő (!) szoknyában, csipkés harisnyában és magassarkú cipőben -, ezt ő ízléstelennek tartotta.

Ezt a ruhát kifogásolta a gyáli képviselő
Fotó: Hegymegi István Facebook-oldala

„A használt jelzővel a stílusra, az összhatásra utaltam” - magyarázta a lapnak, hozzátéve, hogy most is vállalja az akkor írtakat. Beszélt arról is, hogy a település etikai kódexe is visszafogott öltözködést ír elő. Hegymegi a nőre más sértő megjegyzést is tett a posztjában.

Hegymegi István
Fotó: Hegymegi István Facebook-oldala

A lap kereste Nagyné Prém Szilviát is, de nem reagált.

Hegymegi legutóbb azzal került a hírekbe, hogy 2022-ben verekedett egy DK-s fórumon az ellenzéki jelölttel, akit az ütés miatt kórházba vittek vizsgálatra.

belföld nagyné prém szilvia hegymegi istván sérelemdíj üllő
Kapcsolódó cikkek

Verekedés, szóváltás, köpködés volt két ellenzéki politikus között Dobrev Klára gyáli fórumán

Fricsovszky-Tóth Péter azt állítja, ő nem verekedett, nem köpködött, őt ütötte meg a „fideszes provokátorként működő Hegymegi István”.

Mészáros Juli
POLITIKA