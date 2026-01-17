Állítólag kitették a bevásárlóközpontból a férfit, aki utána majdnem kihűlt az utcán

Kihűlt, de életjeleket mutató középkorú férfi életét mentették meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat utcai gondozószolgálatának közreműködésével az egyik ismert budai bevásárlóközpont előtt - írta a szervezet.

A diszpécserszolgálatot egy járdán fekvő emberhez hívta ki egy pár, akik megvárták, míg kiér a szeretetszolgálat munkatársa. Elmondásuk szerint a férfi a bevásárlóközpontban próbált melegedni, de kiküldték onnan.

A férfi magánál volt, de lassan beszélt, a szeme közben többször lecsukódott. A testhőmérséklete ekkor 32,3 fok volt. A szociális munkások izolációs fóliába és takaróba tekerték a hajléktalan férfit, majd mentőt hívtak. A férfi hiába ült a fűtött autóban, még mindig 32,3 fokos volt a testhőmérséklete. A poszt szerint 35 fok alatt a szervezet egyre mélyebb krízishelyzetbe kerül.

A mentősök kiérkezéséig ébren tartották és meleg teával itatták a férfit, utána átadták a mentőknek. Azt írják, a hideg miatt a vörös kód továbbra is érvényben van - a következő napokban erős lehűlés várható -, és ha valaki földön fekvő embert lát, hívja a máltaiak diszpécserszolgálatát vagy a 112-t.