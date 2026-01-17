Egyszerre tüntettek Dániában és Grönlandon Trump terjeszkedési tervei ellen

Szombaton több ezer tüntető gyűlt össze Dánia-szerte, hogy tiltakozzanak az ellen, hogy Donald Trump annektálja Grönlandot. Szombaton Nuukban, Grönland fővárosában is tüntetéseket terveztek. A koppenhágai tüntetők azt követelték, hogy az Egyesült Államok tartsa tiszteletben a grönlandiak önrendelkezési jogát.

Tüntetés Koppenhágában Fotó: JOHAN NILSSON/TT News Agency via AFP

Donald Trump amerikai elnök pénteken is azt emlegette, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági rendszerében óriási lyukat jelentene, ha nem rendelkezne Grönlanddal. Szerinte amerikai rakétavédelmi pajzs, az Aranykupola kiépítése szempontjából is fontos szerepet kapna a sziget. Egyben belengette, hogy vámokkal sújtja azokat országokat, amik nem hajlandók együttműködni az Egyesült Államokkal Grönlanddal kapcsolatban.

Fotó: EMIL NICOLAI HELMS/Ritzau Scanpix via AFP

Az 57 ezer lakosú Grönlandot évszázadokon át Dániából irányították. A terület 1979 óta jelentős autonómiát vívott ki, ugyanakkor továbbra is a Dán Királyság része, ami a védelemért és a külpolitikáért felel, és finanszírozza az államigazgatás jelentős részét.

„Nagyon hálás vagyok a hatalmas támogatásért, amelyet mi, grönlandiak kapunk… egyúttal üzenetet küldünk a világnak is: mindenkinek fel kell ébrednie” - mondta Julie Rademacher, a Dániában élő grönlandiakat képviselő Uagut szervezet elnöke.„Grönland és a grönlandiak akaratuk ellenére a demokráciáért és az emberi jogokért folytatott küzdelem frontvonalába kerültek” - tette hozzá.

Nuukban a tüntetők az amerikai konzulátus felé vonulnak, miután egyperces néma csendet tartanak a demonstráción az ország őseinek tiszteletére. A szónokon egy nagy hókupacról bezséltek a több száz fős tömegnek.

A grönlandi parlamentbe bejutott mind az öt politikai párt leginkább a függetlenséget támogatja, de eltérően ítélik meg annak időzítését, és inkább maradnának Dánia részei, mintsem csatlakozzanak az Egyesült Államokhoz. (Reuters/Dr.dk)