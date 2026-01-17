Két lavina öt ember halálát okozta Ausztriában

Öt ember halálát okozta két lavina szombaton Ausztriában, Salzburg közelében, közölték a helyi hegyimentők.

A lavinák sítúrázók két csoportját érték el körülbelül 2200 méteres magasságban. Az első egy házaspár nőtagját sodorta el, akinek később már csak a holttestét tudták kimenteni a hó alól. Másfél órával később egy újabb lavina hét sítúrázót sodort el, közülük négyen meghaltak, kettőt pedig súlyos sérülésekkel vittek kórházba.

A Salzburgi Hegyimentők által kiadott kép lavinasújtotta területről Bad Hofgastein mellett 2026. január 17-én. Fotó: -/AFP





Gerhard Kremser, a pongaui hegyimentők munkatársa közleményében azt írta, a térségben már korábban figyelmeztetést adtak ki lavinaveszély miatt. „A mostani tragédiák fájdalmasan tanúsítják, milyen súlyos a lavinahelyzet jelenleg.”

A hatóságok közlése szerint a térségben további kisebb lavinák is voltak szombaton, nem utolsósorban a téli sportolók miatt, de azok nem követeltek áldozatokat. (MTI)