A Nobel Alapítvány szerint a díjat még szimbolikus értelemben sem lehet továbbadni vagy megosztani

A Nobel-díjak odaítéléséről döntő Nobel Alapítvány nyilatkozatban reagált arra, hogy a legfrissebb Nobel-békedíjas, María Corina Machado a héten átadta a saját díját az arra hiába ácsingózó Donald Trumpnak:

„A Nobel Alapítvány egyik alapvető küldetése a Nobel-díjak és azok odaítélésének méltóságának megőrzése” – fogalmaz a nyilatkozat, majd így folytadóik:

Az Alapítvány Alfred Nobel végrendeletét és annak rendelkezéseit követi, amely kimondja, hogy a díjakat azoknak kell odaítélni, „akik a legnagyobb hasznot hajtották az emberiség számára”, valamint pontosan meghatározza, ki jogosult az egyes díjak odaítélésére. Egy díjat ezért még szimbolikus értelemben sem lehet továbbadni vagy felosztani.

Trump még nem szólalt meg erről, de onnantól kezdve, hogy fizikailag nála van a díj, nem valószínű, hogy hagyni fogja zavartatni magát holmi szabályok miatt.

A Nobel Alapítványt 1900-ban alapították Alfred Nobel végrendelete alapján, hogy kezelje vagyonát, biztosítsa a Nobel-díj hosszú távú finanszírozását és a díjátadó intézmények függetlenségét.