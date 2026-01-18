Felmentette a bíróság a hajléktalan férfit, akit azzal vádoltak, hogy lézert irányított a Trumpot szállító helikopterre

Felmentette egy washingtoni esküdtszék férfit, akit azzal a bűncselekménnyel vádoltak, hogy lézert irányított az elnöki helikopterre – a döntést nagyjából 35 perc alatt hozták meg. A Jacob Winkler ügyében született gyors felmentő ítélet újabb vereséget jelentett Jeanine Pirro számára, aki korábban a Fox News műsorvezetője volt, és akit Trump nevezett ki Washington DC szövetségi főügyészének. Pirro hivatala kemény büntetéseket igyekezett kiharcolni azokkal szemben, akiket szövetségi tisztviselők elleni támadással vagy az elnök megfenyegetésével vádoltak, ám több alkalommal is kudarcot vallott.

Trump és Pirro Fotó: JIM WATSON/AFP

A 33 éves Winklert szeptemberben tartóztatták le, miután egy amerikai titkosszolgálati ügynök azt állította, hogy látta, amint egy piros lézersugarat irányít a Marine One felé, miközben a helikopter alacsonyan repült, nem sokkal azután, hogy elhagyta a Fehér Házat. Winkler ellen vádat emeltek légi jármű lézerrel történő megcélzása miatt, ami bűntettnek számít, és akár öt év börtönnel is büntethető. Pirro ezt követően megígérte, hogy hivatala Winklert „a törvény teljes szigorával” fogja üldözni.

A keddi tárgyalás végén az esküdtek valamivel több mint fél órán át tanácskoztak, mielőtt felmentették Winklert – közölték a férfi kirendelt védői, akik a HuffPostnak küldött nyilatkozatukban azt írták, hogy az ítélet „egy nyugtalanító valóságra” világít rá.

A világ leghatalmasabb városában a szövetségi kormány szűkös erőforrásokat pazarolt arra, hogy bűnözőt csináljon egy hajléktalan férfiból, akinek nem volt mása, csak egy macskajátékos kulcstartó. Minden egyes óra, amit erre az ügyre fordítottak, olyan óra volt, amit nem a közösségünket fenyegető valódi veszélyek kezelésére szántak. Fel kell hagynunk a szegénység rendészeti kezelésével, és inkább az emberi méltóságba kell beruháznunk

– áll a közleményben.

Miután Trump tavaly nyáron bűnügyi vészhelyzetet hirdetett, és csapatokat vezényelt Washingtonba, Pirro hivatala számos szövetségi eljárást indított helyi lakosok ellen, akiket szövetségi tisztviselők elleni támadással vagy Trump megfenyegetésével vádoltak. A Winkler-ügyben született ítélet egy másik, nemrég elszenvedett vereséget is felidézett Pirro számára, amikor is az ügyészek nem tudtak elmarasztaló ítéletet elérni egy férfival szemben, akit azzal vádoltak, hogy egy Subway-szendvicset vágott egy szövetségi ügynökhöz. (via The Guardian)