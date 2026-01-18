A békepárti Trump meghívta Orbánt a Gázai béketanácsba

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában jelentette be, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök meghívót kapott a Gázai béketanácsba Donald Trump amerikai elnöktől. Szijjártó Péter elmondta, a meghívást megtiszteltetésnek veszik, és természetesen részt vesznek a béketanács munkájában, a kormányfő utasította, hogy jelezze ezt az amerikai adminisztrációnak.

Fotó: EVAN VUCCI/AFP

Hangsúlyozta, nagyra becsülik Donald Trump „békepárti tevékenységét" világszerte, a gázai békefolyamatban is ő jelenti a reményt, Magyarország pedig érdekelt abban, hogy a Közel-Keleten béke legyen, mert a térség biztonsági helyzete nagy befolyással van a közép-európai biztonsági helyzetre.

Szijjártó az MTI összefoglalója szerint a műsorban még a „háborúpárti EU-t” és Ursula von der Leyent szapulta, arra pedig sajnos nem tért ki, Grönland annektálásának tervei és a saját szövetségeseinek zsarolása és fenyegetése hogyan függ össze a békepártisággal, de legközelebb biztosan megteszi. (via MTI)