Újabb fontos átrendeződés a Közel-Keleten: az iszlamista szír hadsereg éppen kiveri a kurdokat az ország nagy részéről

A szír hadsereg több fronton is támadást indított a már tíz éve a kurd SDF ellenőrzése alatt lévő területeken az ország északi és északkeleti részén, és ez több forrás szerint is gyors és átfogó eredményekkel járt. Annyira, hogy a nap végére már egy olyan tűzszüneti megállapodásról van szó, ami véget vetne az eddigi de facto kurd önállóságnak Szíriában.

Fotó: OMAR HAJ KADOUR/AFP

A szombat-vasárnapi műveletekben a szíriai hadsereg tankokkal vonult be Rakkába, abba a városba, ami 2017 óta a kurdok kezén volt. Kilenc évvel ezelőtt ők, vagyis a kurd SDF szabadította fel amerikai segítséggel a jobb időkben félmilliós várost az Iszlám Állam, az ISIS uralma alól.

Összességében Szíria területének nagyjából a negyedét is a kurdok ellenőrizték - egészen mostanáig.

A kurdok és a damaszkuszi állam közötti viszony idáig is nagyon feszült volt, most azonban egészen hirtelen és egészen alapvető hatalmi átrendeződés zajlik a szemünk előtt, ami a kurd erőket rendkívül meggyengíti – de az is lehet, hogy lényegében megsemmisíti, azt pedig még nem lehet megmondani, hogy ez milyen tágabb hatásokkal fog járni a térségre.

Miután 2024 decemberében sikerült Aszad diktatúráját megdönteni, a mérsékeltebbre váltó korábbi dzsihadista, Ahmed as-Sár került Szíriában hatalomra. Ő konszolidált kapcsolatokra törekedett a Nyugattal, kedélyeskedve fogadta Trump is.

Donald Trump és Ahmed al-Sharaa Fotó: HANDOUT/AFP

Az amerikaiak térségi szövetségi rendszere azonban ezzel komoly kihívás elé került. Washingtonnak az Iszlám Állam elleni harcok óta a kurdok voltak a természetes szövetségesei, de ez megrendült azzal, hogy as-Sár ki akarta terjeszteni hatalmát az északi, kurd területekre is.

Ebben ráadásul a törökök is meghatározó tényezők. Valójában az új, „demokratikus Szíria”, mely közben súlyos atrocitásokat követ el a drúz és az alavita kisebbségek ellen, már eleve nagyon kiterjedt török segítséggel jöhetett csak létre. Márpedig Ankara a kurd SDF-et, hiába ők a NATO-partner Egyesült Államok támogatottjai, terrorista szervezetnek tekinti, akik szerinte szorosan együttműködnek a Törökországban betiltott kurd PKK-val.

A szíriai rezsimváltással így Törökország sikeresen kiterjesztette a határain túlra a saját kurdellenes műveleteit, az SDF pedig két tűz közé került.

Ebben a helyzetben a kurdok csak az amerikaiakra számíthatnának, Washington támogatása azonban sokszor kimerül a retorikai kiállásban.

A Szíriai Demokratikus Erők harcosai gyakorlatoznak 2024-ben az al-omari amerikai bázison Fotó: DELIL SOULEIMAN/AFP

Az as-Sár féle szír vezetés hónapokon át tárgyalt a kurd erőkkel valamilyen kompromisszum érdekében, de ezek a tárgyalások a közelmúltban lényegében összedőltek. A kurdok Szírián belüli nagyfokú autonómiát szeretnének, ténylegesen megtartva az általuk ellenőrzött területeken a hatalmukat, miközben Damaszkusz az ország egységesítésének jelszavával fenyegette őket valamilyen kompromisszum felé.

Mostanra azonban a kurd erők állami hadseregbe való beillesztésének folyamata elakadt, Damaszkusz pedig inkább katonai erőkkel indított többirányú műveletet, hogy átvegye az ellenőrzést északon. Északkeleten, az Eufrátesztől keletre ugyanerre használták a helyi arab törzsi struktúrákat is. Ők a hírek szerint egy nap alatt nagyon jelentős területekről szorították vissza az SDF-et Deir-ez-Zór tartományban vasárnap. A kurdok ezzel elvesztették a legjelentősebb szíriai gáz- és olaklelőhelyeket is, amik idáig a fő bevételi forrásaikat jelentette.

Az SDF azt állítja, hogy eközben as-Sár csapatai megszegték a megállapodást, ami alapján a kurd csapatok az elmúlt napokban több helyen az ország északi részén visszavonultak, hogy átadjanak bizonyos területeket – a szíriai hadsereg azonban ezen túlmenően is előrenyomult. Előbb elfoglalták Aleppó két negyedét és a várostól keletre lévő részeket, mostanra pedig a damaszkuszi állam tankjai bevonultak Rakkába is. A szír csapatok már elfoglalták a nagy Eufrátesz-gátat és Tabka városát is.

Innen ünneplő helyi arabokról készült felvételek terjednek a közösségi médiában, de látni képeket szobordöntésekről is – a hatalomváltásnak többek között kurd női harcosokat dicsőítő emlékművek estek áldozatul.

Fotó: BAKR ALKASEM/AFP

A kurdok ugyanakkor olyan videókat tesznek közzé, amiken állítólag a bevonuló arab csapatok által a börtönből kiszabadított ISIS-katonák láthatók.

Az Egyesült Államok is tart attól, hogy az SDF által őrzött tízezer dzsihadista fogoly is kiszabadulhat. Brad Cooper, az amerikai hadsereg Központi Parancsnokságának vezetője azt mondta, hogy a szíriai csapatoknak be kell szüntetniük minden támadó akciót az Aleppó és Tabka városa közötti területeken (Macron francia elnök szintén a tűzszünetre és a feszültségek enyhítésére szólított fel), de az amerikai gépek idáig csak figyelmeztető repüléseket tartottak a szír erők felvonulási területén.

Az amerikai légvédelem segítsége nélkül pedig a kurd SDF láthatólag ki van szolgáltatva.

A szíriai kormány végül vasárnap este, miután Ahmed as-Sár elnök találkozott Tom Barrack amerikai különmegbízottal, bejelentette, hogy tűzszüneti megállapodást köt a kurd SDF-fel. Ez alapján az SDF teljesen kivonja erőit az Eufrátesztől nyugatra lévő területekről, míg a szír állam átveszi az ellenőrzést a gáz- és olajmezők felett, ahogy a határátkelőhelyek és az ISIS-foglyokat őrző börtönök felett is.

A megállapodás értelmében lényegében megszüntetnék a párhuzamos intézményeket, amik idáig az SDF irányítása alatt működtek, és azokat integrálják a szíriai államba. A kurdok ugyan javasolhatnak személyeket vezető pozíciókra, de mint különálló entitás, elvesztik hatalmuk nagy részét. Az önálló SDF-milíciákat is megszüntetik, annak katonáit nem önálló kurd egységekben tagolnák be a szíriai hadseregbe.

Ez az egyik legfontosabb újdonság talán a korábbi megállapodástervezetekhez képest - ha ez megvalósul, az lényegében az SDF és a de facto kurd önállóság végét jelenti Szíriában. A szíriai állam így a vártnál is gyorsabban, és jelen állás szerint sokkal radikálisabban számolja fel a kurd entitásokat. Az ő szempontjukból ez a nemzeti egység kiterjesztése, kurd szempontból azonban egyértelmű vereség, a világ pedig a következő időszakban azt figyelheti, hogy itt is eszkalálódik-e az erőszak, lesznek-e etnikai tisztogatásra utaló jelek, és mi lesz a bebörtönzött dzsihadistákkal.