500 háztartásban nincs távfűtés Kazincbarcikán, ahol éjszakára mínusz 11-12 fokot ígérnek

A távhő rendszerében keletkezett hiba miatt január 19-én dél körül leállt a távfűtés Kazincbarcikán. Bár a Barcika Szolg Kft. munkatársai délutánra megtalálták azt a területet, ahol a távhővezeték lyukadása történt, a városban így is maradt mintegy ötszáz háztartás, ahol előreláthatólag 24 órán keresztül nem lesz fűtés és melegvíz-szolgáltatás.

Az érintett területek a Csokonai utca 2-28. és Mikszáth Kálmán utca 1-17. szám alatti helyszínek, és ide tartozik a székhelyóvoda is, melynek keddi működéséről külön tájékoztatják a szülőket. Akik nem találnak alternatívát a fűtésre és nem tudnak ideiglenes szállásra menni rokonokhoz és/vagy barátokhoz, azoknak melegedőként megnyitják az Egressy Béni Művelődési Központot melegedőként.

A Telex egy olvasója továbbá jelezte, hogy az iskolából is jelezték a szülőknek, hogy ott sincsen fűtés, a keddi tanítási napra meleg öltözetet javasolnak a gyerekeknek, és plédet is vihetnek magukkal. Kazincbarcikán jelenleg is -9 fok van kint, éjszaka pedig -11 és -12 közötti hőmérséklet várható.