A rendőrség azt kéri, akinek információja van az eltűnt 18 éves fiúval kapcsolatban, az ne Facebookon posztolja

Fotó: Facebook

Továbbra is nagy erőkkel keresik azt a 18 éves fiút, aki január 17-én éjjel indult el egy belvárosi szórakozóhelyről, de azóta sem ért haza.

Ahogy a rendőrség is írja, Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban több információ is kikerült a sajtóban és a közösségi oldalakon is, ezeket mint írják, „egytől-egyig ellenőrzi, de nem kommentálja a rendőrség”.

A rendőrség most azt kéri, hogy aki a fiúval kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, a közösségi média helyett a hatóságot értesítse a 112-es segélyhívó számon, vagy ­– akár névtelensége megőrzése mellett – a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán.

Egressy Mátyás körülbelül 183 centiméter magas, sportos testalkatú, barna, rövid hajú. Eltűnésekor barna kabátot és fekete nadrágot viselt.