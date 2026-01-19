Felmentették a gyerekpornóvád alól a volt XVII. kerületi fideszes alpolgármestert

Az ügyészség felfüggesztett börtönt kért a vádlottra, de a bíró első fokon felmentette, mert a bíróság szerint nem volt kétséget kizáró bizonyíték arra, hogy a gyermekpornográf felvételeket a volt XVII. kerületi fideszes alpolgármester készítette – számolt be az RTL Híradó.

A vád szerint a férfi 15 éve az akkor 16 éves nevelt lányáról több tucat pornográf tartalmú képet készített, és az ezekből készített videókat tárolta is, összesen 97 fájlt. Az ügyben – amit annak idején a HVG tárt a nyilvánosság elé – a bíróság nem látta bizonyítottnak, hogy a képeket és a videókat a férfi készítette, az viszont egyértelmű volt, hogy a felvételek a kiépített kamerarendszerrel készültek. A nevelt lány azt mondta, az elmúlt években történtek nagyon megviselték.

Az ügyészség fellebbezett, a Fidesz pedig azt közölte, hogy a férfi már hat éve nem tagja a pártnak. A volt alpolgármester ellen Horvátországban is indítottak eljárásokat, mert nudista strandon készített fényképeket, de azokat az eljárásokat megszüntették.