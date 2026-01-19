Gázszerelőből oligarcha címmel rövid dokut készített Mészáros Lőrincről az Arte

A német-francia kulturális televíziócsatorna, az Arte egy rövid, 14 perces dokumentumfilmet készített Mészáros Lőrinc gazdagodásáról. A Gázszerelőből oligarcha címmel megjelent videó vasárnap este került fel a YouTube-ra.

A film azzal indít, hogy Magyarországot Európa egyik legszegényebb országaként mutatja be, ahol egyre több a luxusingatlan és a hatalmas építkezések, ezek pedig olyan üzletemberek egy szűk köréhez köthetők. Olyanokhoz, mint Mészáros Lőrinc, aki gázszerelő volt, de pár éven belül Magyarország leggazdagabb embere lett, és nem mellékesen Orbán Viktor gyerekkori barátja.

A film elején hangzik el az is, hogy egy antikorrupciós szervezet szerint a Fideszhez és Orbán Viktorhoz köthető cégek kétszer nagyobb valószínűséggel nyernek a közbeszerzéses pályázatokon, mint mások, és ez az egyik oka annak, hogy az EU 18 milliárd eurónyi uniós forrás kifizetését fagyasztotta be.