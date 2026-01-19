Lemondott a bolgár elnök, hogy indulhasson a miniszterelnöki székért az előrehozott választásokon

Bejelentette lemondását Rumen Radev bolgár elnök hétfőn a nemzethez intézett beszédében. Közölte, hogy indulni akar az előrehozott parlamenti választásokon, amelyek elkerülhetetlenné váltak, miután a jelenlegi parlamenti pártok elutasították az új kormány megalakítására irányuló lépéseket.

Reggel benyújtom a lemondásomat. Meggyőződésem, hogy Ilijana Jotova méltó utódom lesz az elnöki poszton

– mondta a jelenlegi alelnökre utalva. Radev már pénteken közölte, hogy Bulgáriában előrehozott parlamenti választásokat kell tartani, miután a harmadik párt, a Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért (DPSZ) is visszaadta a kormányalakítási megbízatást.

Rumen Radev Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV/AFP

A választásokra azért lesz szükség, mert Roszen Zseljazkov miniszterelnök, a jobbközép pártegyesülés képviselője, akit a legnagyobb parlamenti frakció, a GERB-SZDSZ támogatott, a múlt hónapban lemondott, miután hetekig tartó utcai tüntetések voltak az állami korrupció és az egyes adókat emelő új költségvetés ellen. Lemondása röviddel azelőtt történt, hogy Bulgária január 1-jén csatlakozott az euróövezethez.

Ez lesz a nyolcadik választás négy év alatt, 2021 óta egyik kormány sem tudta kitölteni a mandátumát Bulgáriában. (MTI)