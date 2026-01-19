Meghalt Valentino, az egyik legismertebb olasz divattervező

93 éves korában elhunyt az olasz divattervező, Valentino Garavani, aki egyszerűen csak Valentino néven vált ismertté. A 20. századi divat egyik óriásaként Valentino kreációit olyan hírességek és közismert személyiségek viselték, mint Elizabeth Taylor, Nancy Reagan, Sharon Stone, Julia Roberts és Gwyneth Paltrow. 1960-ban társalapítója volt a Valentino divatháznak, és a szakma csúcsán, Giorgio Armani és Karl Lagerfeld mellett emlegették.

Fotó: Andrew Kelly/REUTERS

Valentino Lombardiában született 1932 májusában, és olyan kollekcióiról volt ismert, amelyek a luxust, gazdagságot és pompát sugallták, jellegzetes, széles vállpárnákkal. Mindössze 17 évesen Párizsba költözött, hogy a Chambre Syndicale de la Couture Parisienne intézményében tanuljon, majd Jacques Fath-nál, Balenciagánál, Jean Dessès-nél és Guy Laroche-nál dolgozott.

A „Valentino vörös” megalkotása – amelyet egy spanyolországi utazás inspirált – és az ikonikus fiesta dress bemutatása révén emelte a márkát világhírűvé. A szín annyira meghatározóvá vált a ház számára, hogy Valentino 2007-es utolsó kollekciójának fináléjában minden modell vörös ruhát viselt.

A Valentino Garavani és Giancarlo Giammetti Alapítvány Instagramon közzétett közleményében azt írta: „Békésen, római otthonában, családja szeretete körében hunyt el.” (via BBC)