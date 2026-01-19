Síelés közben combnyaktörést szenvedett Salgótarján fideszes polgármestere

A kórházi ágyában fekve posztolta ki Kreicsi Bálint, aki a legutóbbi önkormányzati választáson a Fidesz–KDNP és a Hajrá, Salgótarján! Egyesület színeiben indulva lett Salgótarján polgármestere, hogy:

„Kedves salgótarjániak! Sajnos a hétvégén síelés közben combnyaktörést szenvedtem. Tegnap megműtöttek, jelenleg kórházban lábadozok. A város működtetése természetesen zavartalan, az alpolgármesterek – velem online és telefonon folyamatosan egyeztetve – átvették az operatív feladatokat. Igyekszek mihamarabb, teljes értékűen visszatérni.”

Ezek szerint most egy ideig Tolnai Sándor és Fenyvesi Gábor alpolgármesterek veszik át a nógrádi megyeszékhely irányítását, éppen akkor, amikor Orbán Viktor arról beszélt, hogy ha az önkormányzati vezetők és képviselők nem állnak bele a választási küzdelembe, veszíteni fog a Fidesz.