A negyedik cápatámadás történt 48 órán belül Ausztráliában, egy szörfös megsérült

Cápa harapott meg egy szörföst, ez már a negyedik támadás volt Ausztrália Új-Dél-Wales partvidékén 48 órán belül. A 39 éves férfi kisebb sérüléseket szenvedett, miután egy cápa átharapta a deszkáját kedden reggel Crescent Head közelében. A jelentések szerint jelenleg stabil állapotban van kórházban, írja a BBC.

Mivel az elmúlt két napban ez már a negyedik támadás volt, Sydney északi részének összes strandja további értesítésig zárva marad – közölte a rendőrség.

Fotó: PHILIP WALLER/Image Source via AFP

A támadásokra napokig tartó heves esőzések után került sor, az eső ugyanis tápanyagokat sodor a vízbe, ami közelebb vonzhatja a cápákat a parthoz.

Steve Pearce, a Surf Life Saving NSW vezérigazgatója az ABC beszámolója szerint a szörfös „nagyon szerencsésnek mondhatja magát, hogy nem szenvedett súlyos sérüléseket”.

„Határozottan azt javasoljuk, hogy senki ne ússzon vagy szörfözzön folyótorkolatok közelében, mert ez nyilvánvalóan egy olyan terület, ahol a cápák gyülekeznek” – mondta Pearce. „Ha piszkos a víz, kétszer is meggondolnám, hogy bemenjek-e oda.”

Egy fiatal szörfös hasonlóan szerencsés módon úszta meg hétfőn a támadást, órákkal később viszont egy 27 éves szörfös „életre szóló” sérüléseket szerzett a támadás miatt. Vasárnap pedig egy 12 éves fiú sérült meg súlyosan, amikor megharapta egy cápa a népszerű sydney-i kikötői strandon.

A hatóságok úgy vélik, hogy a bikacápák több közelmúltbeli támadásban is szerepet játszottak.

A bikacápák édesvízben és sós vízben egyaránt megtalálhatók, és „az emberre potenciálisan veszélyes kevés cápák egyike” – állítja az Ausztrál Múzeum. A Nemzetközi Cápatámadási Nyilvántartás (International Shark Attack File) szerint ez a harmadik legveszélyesebb cápafaj.