Hivatalos: Tóth Alex az angol első osztályban játszó Bournemouth-ba igazol

A Ferencváros 20 éves középpályása, Tóth Alex az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.

Új klubja – ahol a Liverpool előtt Kerkez Milos is játszott – először egy piros-fehér-zöld színű Rubik-kockát posztolt a közösségi médiában, majd egy videót is közzétettek arról, ahogy a játékos aláírja a szerződését. A kilencszeres válogatott Tóth Alexért a sajtóhírek szerint 12 millió eurót, átszámítva 4,6 milliárd forintot, plusz bónuszokat fizet a Fradinak a Premier League 15. helyén álló klub. Ez átigazolási rekordnak számít, ennyi pénzt Magyarországon játszó magyar labdarúgóért még nem fizettek.

„Óriási érzés ennek a klubnak a részévé válni és nagyon izgatottan várom, hogy jó dolgokat érjünk el együtt. Amikor először hallottam a Bournemouth érdeklődéséről, izgatottságot és boldogságot éreztem, mert a Premier League egyik klubjáról van szó, a PL pedig a világ legjobb és legerősebb bajnoksága. Az egész klub és annak felépítése tetszik, a vezetőkkel is hamar megtaláltuk a közös hangot. Nagyon várom a közös munkát és a csapattal a jó eredményeket”

– nyilatkozott a klub honlapjának. Tóth 2023 májusában mutatkozott be a magyar élvonalban, stabil csapataggá viszont Robbie Keane vezetőedzői kinevezése után vált az előző szezon tavaszi idényében, addig többnyire a másodosztályú Sorokságban szerepelt. A válogatottban tavaly márciusban játszotta első meccsét.

Tóth Alex a 13. magyar labdarúgó, aki bemutatkozhat a Premier League-ben. Eddig Kozma István (Liverpool – 1992-93), Gera Zoltán (West Bromwich Albion, Fulham – 2004-06, 2008-14), Király Gábor (Crystal Palace, Aston – 2004-05, 2006-07), Torghelle Sándor (Crystal Palace – 2004-05), Priskin Tamás (Watford – 2006-07), Fülöp Márton (Sunderland, Manchester City, West Bromwich Albion – 2007-10, 2011-12), Halmosi Péter (Hull City – 2008-09), Kurucz Péter (West Ham United – 2009-10), Bogdán Ádám (Bolton Wanderers, Liverpool – 2010–12, 2015–16), Buzsáky Ákos (Queens Park Rangers – 2011–12 ), valamint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos lépett pályára az angol első osztályban. (MTI)